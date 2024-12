Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Autowerkstatt- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In eine Autowerkstatt in der Friedrich-Ebert-Straße drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein und entwendeten im Anschluss Werkzeuge, darunter auch eine Poliermaschine, im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Zusätzlich wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro herbeigeführt. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 07. Dezember, 15.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0316955/2024) entgegen. (jd)

