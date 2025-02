Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Sande: Zeugen gesucht

Sande (ots)

Am 11.02.2025 gegen 17:10 Uhr befand sich der Halter eines Wohnmobils in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße in Sande. Plötzlich vernahm er einen lauten Schlag und spürte, dass das Wohnmobil wackelte. Nachdem er aus dem Wohnmobil heraustrat, sah er einen weißen Kleinwagen, welcher den Parkplatz verließ.

Nach Einschätzung der Gesamtsituation durch den Halter muss dieser Kleinwagen zuvor rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parkbucht ausgeparkt sein und mit dem Fahrzeugheck gegen das Heck des Wohnmobils gestoßen sein. Bei einer Inaugenscheinnahme seines Fahrzeugs stellte der Halter fest, dass der hintere Stoßfänger seines Wohnmobils verzogen war und die Spaltmaße in keinster Weise mehr stimmig waren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell