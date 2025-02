Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Flutstraße: Zwei Schwerverletzte

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.02.2025 kam es gegen 7:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Flutstraße in Wilhelmshaven. Der Fahrer eines PKW touchierte beim Abbiegen nach links ein entgegenkommendes Motorrad, das mit zwei Personen besetzt war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden Motorradfahrenden erlitten schwere Verletzungen. Eine Person wurde mittels Rettungshubschrauber, die zweite Person mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während der Verkehrsunfallaufnahme und der notfallmedizinischen Versorgung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen am Unfallort.

Weitere Informationen liegen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vor.

