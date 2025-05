Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Feuerwehr Olsberg fällt über 100 Jahre alte Esche nach Blitzeinschlag

Olsberg (ots)

Die Löschgruppe Gevelinghausen wurde am Mittwochnachmittag um 16:18 Uhr zu einem Sturmeinsatz in die Straße Morgenwiese alarmiert. Die Bewohner eines Einfamilienhauses meldeten, dass ihre über 100 Jahre alte Esche nach einem Blitzeinschlag auf die Straße zu fallen drohte. 15 Einsatzkräfte der Löschgruppe rückten zu der Adresse aus. Vor Ort stellten sie dann fest, dass der etwa 120 cm dicke Baumstamm bis zum Boden gespalten war. Der Baum konnte jederzeit in zwei Teile brechen und auf das Wohnhaus sowie die angrenzende Friedhofskapelle stürzen. Der Bereich wurde für Fußgänger und den Straßenverkehr sofort gesperrt. Die Drehleiter des Löschzuges wurde nachgefordert. Ebenfalls konnte ein ehemalig aktiver Feuerwehrmann und Forstmitarbeiter telefonisch erreicht werden, der den Baum begutachtete und dem Einsatzleiter während der Fällarbeiten beratend zur Seite stand. Mit der Kettensäge wurde der Baum über die Drehleiter Stück für Stück abgetragen. Mit dem herbeigeholten Forstschlepper einer Einsatzkraft konnten die großen Baumstämme zur Seite geräumt werden. Nach 6 Stunden war die Gefahr beseitigt, die Anwohner der Morgenwiese konnten ihre Straße wieder befahren, die Besitzer des Baumes konnten wieder in ihr zur Sicherheit evakuiertes Haus zurückkehren. Den Rest des Baumes muss jetzt ein Fachunternehmen beseitigen. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen und einem Schlepper bis 22:50 Uhr im Einsatz.

