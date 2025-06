FF Olsberg: Segelflugzeug landet auf Maisfeld in Olsberg - Elleringhausen

Freiwillige Feuerwehr Olsberg

Am Dienstagnachmittag um 15:35 Uhr wurde die Löschgruppe Elleringhausen zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem nicht alltäglichen Einsatz alarmiert. Ein Anwohner aus dem Dorf hatte ein Kleinflugzeug auf einem Acker oberhalb der Elleringhauser Straße gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit 2 Fahrzeugen und neun Helfern aus. Nach einer kurzen Erkundungsfahrt von Feuerwehr und Rettungsdienst konnte ein Segelflieger auf einem Maisfeld unterhalb der L 743 gefunden werden. Der Segelflieger vom Typ "Mosquito" war offenbar unbeschädigt. Kurze Zeit später traf die 20-jährige Pilotin an der Einsatzstelle ein. Sie war nach der sogenannten "Außenlandung" unverletzt. Gegen 12 Uhr mittags war die junge Pilotin, die über 5 Jahre Flugerfahrung verfügt, in Mönchsheide bei Bad Breising (Rheinland Pfalz) gestartet. Wegen ausbleibender Thermik musste sie auf dem Acker im Sauerland dann nach etwa 3 Stunden Flug unfreiwillig landen. Da sie ihre Abholung mit samt Segelflieger schon organisiert hatte und mit dem Besitzer des Ackerlandes alles nötige geklärt war, konnten alle Kräfte wieder Einrücken. Einsatzende war für die Feuerwehr gegen 16:25 Uhr.

