Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montag (28.07., 11.35 Uhr) im Hinterhof seines Restaurants an der Piusallee einen Mann beobachtet, der dabei war ein Fenster aufzubrechen. Polizisten nahmen ihn anschließend fest. Der Restaurantbetreiber bemerkte den 42-Jährigen im Hinterhof, als dieser mit einem Werkzeug an einem Fenster hantierte und alarmierte die Polizei. Die gerufenen Einsatzkräfte fanden bei der Durchsuchung des polizeibekannten Tatverdächtigen weiteres Hebelwerkzeug und nahmen ihn vorläufig fest. Nach seiner Festnahme wurde der Deutsche auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstagmittag (29.07.) beim Amtsgericht vorgeführt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

