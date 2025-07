Polizei Münster

POL-MS: Autoeinbrüche am Bahnhof Roxel - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Im Zeitraum von Samstagmorgen (26.07., 07:45 Uhr) bis Sonntagmorgen (27.07., 06:00 Uhr) kam es in der Pienersallee zu mehreren Autoeinbrüchen. Der oder die Täter haben die Scheiben von drei Pkws eingeschlagen und Diebesgut in Form von Kleingeld, Tabak, Lebensmitteln und Raumduft entwendet. Die Fahrzeuginnenräume waren augenscheinlich durchsucht worden. Bei zwei weiteren Autos wurden Einbruchspuren an den Scheiben entdeckt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

