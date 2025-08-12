Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 25.07. - 11.08.2025 nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Einfamilienhaus in der Freiligrathstraße einzudringen. Die unbekannten Täter brachen ein Fenster auf, um sich Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße bemerkt haben, melden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell