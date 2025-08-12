PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Versuchter Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten am Montag (11.08.2025) zwischen 5.30 und 15.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Nelkenweg einzubrechen. Sie hebelten an der Eingangstür, aber gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

