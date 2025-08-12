POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Versuchter Wohnungseinbruch.
Lippe (ots)
Unbekannte versuchten am Montag (11.08.2025) zwischen 5.30 und 15.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Nelkenweg einzubrechen. Sie hebelten an der Eingangstür, aber gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch.
