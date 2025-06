Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeizentrum Schwerin aktuell telefonisch nicht erreichbar

Schwerin (ots)

Aktuell kommt es zu Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit verschiedener Dienststellen auf dem Gelände des Polizeizentrums Schwerin in der Graf-Yorck-Straße. Ursache ist die Beschädigung einer Versorgungsleitung bei Bauarbeiten auf dem Gelände. An der Beseitigung der Störung wird derzeit intensiv gearbeitet.

Betroffen sind die Polizeiinspektion Schwerin, die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin sowie das Landesamt für Zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand und Katastrophenschutz (LPBK)und die Bereitschaftspolizei.

Das Polizeihauptrevier Schwerin, das zwischenzeitlich ebenfalls nicht per Telefon erreicht werden konnte, ist bereits wieder am Netz. In dringenden Fällen kann aber auch jederzeit der Polizeinotruf unter der bekannten Rufnummer 110 gewählt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell