POL-HRO: 27-Jähriger attackiert Polizisten in Bad Doberan

Landkreis Rostock/Bad Doberan (ots)

Beamte der Polizei sind bei einem Einsatz in Bad Doberan am gestrigen Vormittag durch einen 27-jährigen Syrer erheblich beleidigt, bedroht und schließlich körperlich angegriffen worden. Eine Beamtin erlitt im Zuge des Einsatzes leichte Verletzungen an einer Hand.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte gegen 10:10 Uhr durch Mitarbeiter des örtlichen Ärztehauses in der Goethestraße darüber informiert, dass sich in deren Räumlichkeiten eine männliche Person aufhält, die dem Personal gegenüber äußerst aggressiv auftritt und scheinbar unrechtmäßig die Herausgabe von Medikamenten gefordert haben soll. Die alarmierten Polizeibeamten begleiteten den aus Syrien stammenden und derzeit in Güstrow wohnhaften Mann daraufhin zunächst aus dem Gebäude. Auch gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann erheblich aggressiv. So bedrohte er die Einsatzkräfte verbal und auch visuell durch angedeutete Stich- und Schnittbewegungen im Halsbereich, ohne jedoch ein Messer oder anderen gefährlichen Gegenstand in den Händen zu halten. Dem Mann wurde ein Platzverweis für die Stadt Bad Doberan erteilt. Im Bereich des Alexandrinenplatzes widersetzte der Syrer sich jedoch erneut den Anweisungen der Beamten, woraufhin er diese unvermittelt durch Faustschläge attackierte. Die Polizeikräfte konnten den Mann überwältigen, fixieren und ihn im Anschluss einer medizinischen Begutachtung unterziehen. Aufgrund der auffallend psychischem Ausnahmesituation des Mannes wurde dieser folglich in einer medizinischen Einrichtung untergebracht.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

