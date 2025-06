Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: schwere Brandstiftung in Wismar

Wismar (ots)

Am Abend des 11.06.2025 gegen 23:14 Uhr meldete die Leitstelle der Feuerwehr einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Weinert-Promenade in Wismar. Der Brand brach im Kellerbereich des Hauses aus. Hier stand ein Kinderwagen komplett in Flammen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Wohnhaus. Es wurden 26 Anwohner aus dem Objekt evakuiert. Alle Anwohner blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brandherd zügig löschen. Es kamen die Berufsfeuerwehr aus Wismar sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Friedenshof zum Einsatz. Nachdem das Gebäude ausreichend gelüftet wurde, wurden alle Wohnungen für die Anwohner durch die Feuerwehr wieder freigegeben und sind somit weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wurde eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. PHK Mirco Kurzhals Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

