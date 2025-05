PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW,

Wiesbaden, Bundesstraße 455, Überleitung zur Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt, Sonntag, 18.05.2025, 04:10 Uhr

(be) In den frühen Sonntagmorgenstunden ereignete sich in der Überleitung der Bundesstraße 455 von Mainz-Kastel aus kommend zur Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt ein Verkehrsunfall eines mit fünf Personen besetzten silbernen VW Golf. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jährige Fahrer aus dem Landkreis Miltenberg den Kurvenbereich der Überleitung zu schnell und kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Eine 18-jährige Mitfahrerin wurde eingeklemmt und von der eingesetzten Feuerwehr Wiesbaden aus dem Fahrzeug befreit. Nach der Bergung flog ein eingesetzter Rettungshubschrauber die junge Frau in ein Frankfurter Krankenhaus. Alle Fahrzeuginsassen im Alter von 18 bis 22 Jahren wurden schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 5.000EUR.

Die B455 in Fahrtrichtung Wiesbaden musste für die Dauer des Hubschraubereinsatzes voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell