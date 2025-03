Polizei Gütersloh

POL-GT: Autobahnpolizei stoppt betrunkenen Autodieb ohne Führerschein - Festnahme und Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh/Braunschweig (Polizei Braunschweig/ MK) - Am frühen Dienstagmorgen (11.03., 04.20 Uhr) kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Braunschweig ein Auto auf der A2 in Richtung Berlin, welches mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Auto, ein Mazda CX-5, zuvor im Kreisgebiet Gütersloh entwendet wurde. Der genaue Tatort lag an der Straße Kupfermoor in Rheda-Wiedenbrück.

Der 23-jährige Fahrer des Autos war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Weiterhin bestand gegen den Mann ein Haftbefehl.

Das entwendete Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt und der Fahrer festgenommen und zur Wache verbracht.

Bei der anschließenden Blutprobenentnahme und Durchsuchung versuchte der Mann, die Polizeibeamten anzugreifen. Dies konnte unterbunden werden, indem er mit Handschellen gefesselt wurde. Verletzt wurde niemand.

Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde die vorläufige Festnahme bestätigt.

Der Beschuldigte wurde am Folgetag einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell