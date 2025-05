PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unfälle auf der A3 im Reiseverkehr mit insgesamt 4 Beteiligten, 4 verletzten Personen und 50000 Euro Sachschaden

Wiesbaden (ots)

(vF) Am Sonntagmittag um 13:07 Uhr kam es auf der A3 zunächst in der Gemarkung Hünfelden zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg in Fahrrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Hier wurden die drei Insassen, darunter ein Kind, eines SUV mit Heilbronner Zulassung leicht verletzt. Im stockenden Verkehr fuhr ein Pkw mit französischer Zulassung auf den SUV auf. Beide Fahrzeuge waren hier nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die verletzten Insassen des SUV wurden ins Krankenhaus nach Limburg transportiert. Am Stauende 5 km vor der ersten Unfallstelle kam es um 13:33 Uhr in der Gemarkung Brechen zu einem weiteren Unfall zwischen zwei Pkw. Hier bemerkte der Fahrer eines Pkw aus Rottweil das Stauende zu spät und fuhr auf das Heck eines Pkw aus Hersfeld auf. Hierbei wurde die Beifahrerin des auffahrenden Pkw verletzt und ins Krankenhaus nach Diez transportiert. In der Gegenrichtung kam es in Höhe der Unfallstellen ebenfalls zu Staubildung aufgrund von Schaulustigen (sogenannte Gaffer). Auf der Richtungsfahrbahn Würzburg kam es in der Spitze zu 7 km Stau. Bei den beiden Unfällen entstand ein Sachschaden von ca. 50000,- Euro

