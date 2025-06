POL-HRO: Audi A6 ausgebrannt - Polizei Güstrow ermittelt wegen Brandstiftung

Wismar (ots) - Am Abend des 11.06.2025 gegen 23:14 Uhr meldete die Leitstelle der Feuerwehr einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Weinert-Promenade in Wismar. Der Brand brach im Kellerbereich des Hauses aus. Hier stand ein Kinderwagen komplett in Flammen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Wohnhaus. Es wurden 26 Anwohner aus dem Objekt evakuiert. Alle Anwohner blieben ...

