Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (04.06.2025) in ein Wohnhaus an der Bopserwaldstraße eingebrochen. Die Täter betraten auf unbekanntem Weg das Grundstück des Einfamilienhauses. Sie zerstörten kurz vor Mitternacht eine Fensterscheibe und stiegen durch das Fenster in das Gebäude. Nachdem die Bewohner aufgewacht waren, flüchteten die Täter ohne Beute. Die anschließende Fahndung nach den Einbrechern, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell