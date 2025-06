Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am frühen Mittwochmorgen (04.06.2025) einen 58 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Königstraße eine 19-Jährige sexuell belästigt zu haben. Die junge Frau hielt sich kurz nach 03.00 Uhr in der Königstraße auf Höhe der Theaterpassage auf, als der Tatverdächtige sie ansprach. Dann setzte er sich auf den Boden, zog seine Hose etwas herunter und manipulierte an seinem Glied. Alarmierte Beamte der Bundespolizei nahmen ihn vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

