Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend (03.06.2025) in der Augsburger Straße hat sich ein 32 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war gegen 18.15 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Kymco Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Ein entgegenkommender 45 Jahre alter Ford-Fahrer bog nach links in die Hindelanger Straße ab und übersah hierbei offenbar den 32-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

