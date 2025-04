Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Schlägerei auf der Schlösslegasse (29.03.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Samstag sind, gegen 4 Uhr morgens mehrere Personen vor einer Gaststätte an der Straße "Schlösslegasse" aneinandergeraten. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben machen können, wie sich die Schlägerei zwischen den acht Personen zutrug. Am Ort des Geschehens traf die Polizei noch drei leicht verletzte Personen an. Die unbekannten Täter, befanden sich nicht mehr an Ort und Stelle. Es soll sich um junge Männer gehandelt haben. Zeugenhinweise können unter der Nummer 07721 / 6010 beim Polizeirevier Villingen abgegeben werden.

