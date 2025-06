POL-S: Mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt und Unfall verursacht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zum Dienstag (03.06.2025) in eine Wohnung an der Landhausstraße eingebrochen und von einer Bewohnerin überrascht worden. Der Einbrecher betrat gegen 01.20 Uhr auf unbekannte Weise das Mehrfamilienhaus und trat eine Wohnungstür ein. In der Wohnung traf er auf die durch den Lärm erwachte Bewohnerin und flüchtete ohne Beute. Laut der Bewohnerin war er etwa 180 ...

