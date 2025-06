Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bedroht und Geld gefordert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Vier Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (04.06.2025) in einem Parkhaus an der Lazarettstraße einen 45 Jahre alten Mann bedroht und Geld gefordert. Der Mann war gegen 02.50 Uhr mit einer unbekannten Frau im Untergeschoss des Parkhauses. Es kamen vier Männer hinzu, die dem 45-Jährigen Schläge androhten und Geld forderten, weshalb der Mann den Unbekannten 50 Euro übergab. Anschließend flüchteten alle in unbekannte Richtungen, die Frau war bereits schon gegangen. Sie hatte schwarze, lockige Haare, trug eine Jeansjacke und eine Jeanshose. Die Männer waren alle zirka 175 Zentimeter groß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

