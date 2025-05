POL-PIROK: Hochsitze beschädigt

Münchweiler an der Alsenz (ots) - In der Nacht vom 23.05.2025 auf den 24.05.2025 beschädigten bislang unbekannte Täter zwei in der Schulstraße in Münchweiler geparkte PKW. Bei beiden PKW wurden jeweils zwei Reifen beschädigt. Der zweite PKW wurde außerdem zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca 1000 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer ...

