Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verdacht des schweren Bandendiebstahls: Drei junge Tatverdächtige ermittelt.

Lippe (ots)

Am Freitag (08.08.2025) gegen kurz nach Mitternacht versuchten drei Personen einen geparkten PKW in der Straße Rötkersiek aufzubrechen. Zeugen bemerkten die Tat und machten auf sich aufmerksam, so dass die Drei von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Einsatzkräfte die drei Tatverdächtigen im Bereich der Echternkampstraße. Sie führten mutmaßliches Tatwerkzeug sowie Tatbeute bei sich. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls wurden die 17-Jährige sowie ein 18- und ein 19-Jähriger (alle aus Detmold) vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen im Kriminalkommissariat 6 konnten den drei Heranwachsenden weitere Diebstahlsdelikte im Raum Detmold im August 2025 zugeordnet werden - eine gestohlene Geldbörse aus einem PKW sowie ein gestohlenes E-Bike. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell