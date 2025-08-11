Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines BMW die B84 von Behringen in Richtung Eisenach, während ein 86-jähriger Fahrer eines VW die Langensalzaer Straße in Richtung Großenlupnitz befuhr. Der 86-Jährige beabsichtigte auf die B84 aufzufahren und übersah offenbar den BMW. Es kam zur Kollision der beiden Pkw, sodass der BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke zusammenstieß. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt, die Pkw wurden abgeschleppt. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. (jd)

