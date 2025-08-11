PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines BMW die B84 von Behringen in Richtung Eisenach, während ein 86-jähriger Fahrer eines VW die Langensalzaer Straße in Richtung Großenlupnitz befuhr. Der 86-Jährige beabsichtigte auf die B84 aufzufahren und übersah offenbar den BMW. Es kam zur Kollision der beiden Pkw, sodass der BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke zusammenstieß. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt, die Pkw wurden abgeschleppt. Der 28-Jährige kam in ein Krankenhaus. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Blutentnahme

    Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gestern Abend ein 48-jähriger Fahrer eines Toyota in der Straße "Weißenbörnchen" kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 48-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zu Fall gekommen

    Martinroda (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 17-jähriger Fahrer eines Fantic Kraftrades befuhr gestern Abend die L3004 von Ilmenau in Richtung Martinroda. In einer dort befindlichen Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und kam anschließend zu fall. Der 17-Jährige wurde dabei verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 02:27

    LPI-GTH: Pkw in Brand gesteckt

    Gotha (ots) - Unbekannte Täter setzten am Sonntagfrüh gegen 01:15 Uhr in der Bahnhofstraße von Gotha einen Pkw in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Heck des Pkw Opel bereits in Vollbrand. Es entstand ein Schaden von mindestens 20 000 EUR. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen hierzu bereits aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Brandstiftung geben können. Az. 0206451/25 (ri) Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren