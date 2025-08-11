PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blutentnahme

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gestern Abend ein 48-jähriger Fahrer eines Toyota in der Straße "Weißenbörnchen" kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 48-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

