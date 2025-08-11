LPI-GTH: Pkw in Brand gesteckt
Gotha (ots)
Unbekannte Täter setzten am Sonntagfrüh gegen 01:15 Uhr in der Bahnhofstraße von Gotha einen Pkw in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Heck des Pkw Opel bereits in Vollbrand. Es entstand ein Schaden von mindestens 20 000 EUR. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen hierzu bereits aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Brandstiftung geben können. Az. 0206451/25 (ri)
