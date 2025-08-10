Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer macht viel falsch

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 43-Jähriger befuhr mit seiner Husqvarna gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, die Gothaer Straße. An dem Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Er wurde von Zeugen beobachtet. Nachdem der Fahrer das Fahrzeug abstellte, wurde der 43-Jährige kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Der Motorradfahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, ebenso wie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. (mwi)

