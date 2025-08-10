PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Einbruch in mehrere Gärten - Zeugen gesucht

Drei Gleichen OT Wandersleben - Landkreis Gotha (ots)

In der Zeit vom 08.08. bis 09.08.2025 brachen Unbekannte in der verlängerten Bahnhofstraße in mehrere Gärten ein. Sie verursachten insgesamt einen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Unter anderem wurde ein blaues Moped entwendet. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche Wahrnehmungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) unter der Bezugsnummer 25323776 entgegen. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

