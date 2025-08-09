LPI-GTH: Vorfahrt missachtet
Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)
Gestern Mittag befuhr ein 42-Jähriger mit einem Pkw Nissan die Ackermannstraße. Als er die Erfurter Straße kreuzte, um in den Wiesenweg einzufahren, missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 29-jährigen Fiat-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Pkw waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. (jk)
