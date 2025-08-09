Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garageneinbruch - Zeugen gesucht

Großbreitenbach, Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 29.07.2025 bis gestern Morgen in eine Garage in der Pfullinger Straße ein. Durch Hebeln verschafften sich der oder die Täter Zutritt zur Garage und verursachten Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.500 Euro. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen oder zur Tatbegehung machen können, sich unter der Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0205420/2025 zu melden. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell