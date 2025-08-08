Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Gotha (ots)

Am 06. August, gegen 13.20 Uhr befuhr ein 83-jähriger Fahrer eines blauen Ford die Humboldtstraße in Richtung Bürgeraue. Dabei soll der Mann unter anderem mehrfach Bürgersteige sowie den dort befindlichen Grünstreifen befahren haben. Weiterhin soll er den Fußgängerüberweg einer Ampelanlage am Coburger Platz blockiert haben obwohl das Signal für Fahrzuege Rot zeigte. Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrverhalten des Ford-Fahrers am genannten Tag beobachtet haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0203361/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

