PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Eisenach (ots)

Ein 40-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Tiefenbacher Allee unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Brand

    Gotha (ots) - Zum Ausbruch eines Brandes kam es heute Nacht, gegen 0.35 Uhr in der Erfurter Landstraße. Ein 49-jähriger Bewohner des Hauses wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Straße wurde voll gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Gotha (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters gestern Abend in der Querstraße kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 17-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

    Ilmenau (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages beschädigte ein 7-Jähriger einen Mazda, welcher auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der J.-F.-Böttger-Straße geparkt war. Der Junge hatte einen Stein auf die Motorhaube des Pkw geworfen, was ein Zeuge beobachtete und anschließend die Polizei informierte. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren