LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters gestern Abend in der Querstraße kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 17-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
