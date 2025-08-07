LPI-GTH: Verbindungskabel entwendet

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern, gegen 10.50 Uhr auf der L 1140, als eine 33-Jährige mit ihrem Opel von Ilmenau in Richtung Langewiesen fuhr. In einer Linkskurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und rutschte fortfolgend mit ihrem Pkw einen Hang hinunter. Auf einer darunter befindlichen Wiese kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Opel wurde abgeschleppt. Die 33-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrer ...

mehr