Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen dem 05. August, 15.00 Uhr und gestern, 10.00 Uhr gewaltsam in ein Bürogebäude in der Prof.-H.-Jung-Straße einzudringen, was allerdings misslang. Dadurch entstand Sachschaden an mehreren Eingangstüren. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0203074/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

