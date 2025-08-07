LPI-GTH: Versuchter Einbruch
Arnstadt (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen dem 05. August, 15.00 Uhr und gestern, 10.00 Uhr gewaltsam in ein Bürogebäude in der Prof.-H.-Jung-Straße einzudringen, was allerdings misslang. Dadurch entstand Sachschaden an mehreren Eingangstüren. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0203074/2025) entgegen. (jd)
