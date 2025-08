LPI-GTH: Quad entwendet

Arnstadt (ots) - Von dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ichtershäuser Straße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen ein schwarzes Elektrofahrrad der Marke "Specialized". Das Beutegut hat einen Wert von circa 6.600 Euro. Die Tat wurde gestern, in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 13.20 Uhr begangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0202276/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

