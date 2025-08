Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages befuhr eine 57-jährige Fahrerin eines VW die L 1144 von Herschdorf in Richtung Pennewitz. Aus unbekannter Ursache geriet der VW auf die Bankette und die Fahrzeugführerin verlor die Kontrolle über den Pkw. Anschließend kollidierte die 57-Jährige mit mehreren Pfeilern eines Koppelzaunes, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Frau wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

