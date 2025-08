LPI-GTH: Versuchter Trickbetrug

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 24-jährige Fahrerin eines VW sowie ein 30-jähriger Fahrer eines VW befuhren gestern Mittag in genannter Reihenfolge die Straße "Bonforte". Als die 24-Jährige verkehrsbedingt halten musste fuhr der 30 Jahre alte Mann auf. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge blieben fahrtbereit. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr