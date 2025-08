LPI-GTH: Leicht verletzt

Arnstadt (ots) - Aus einem Werkzeugcontainer im Bereich Am Friedhof entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen Elektrowerkzeuge der Marken "Makita" sowie "Bosch" (unter anderem Borhämmer in entsprechenden Koffern). Das Beutegut hat einen Wert von circa 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 30. Juli, 16.00 Uhr und gestern, 13.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0201302/2025) entgegen. (jd) Rückfragen ...

