Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Haltener Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

In Hausdülmen sind Unbekannte in eine Wohnung an der Halterner Straße eingebrochen. Zwischen 2 Uhr am Sonntag (20.07.25) und 21.15 Uhr am Mittwoch (23.07.25) brachen die Täter ein Türschloss auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

