LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt
Ilmenau (ots)
Am frühen Abend des gestrigen Tages beschädigte ein 7-Jähriger einen Mazda, welcher auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der J.-F.-Böttger-Straße geparkt war. Der Junge hatte einen Stein auf die Motorhaube des Pkw geworfen, was ein Zeuge beobachtete und anschließend die Polizei informierte. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. (jd)
