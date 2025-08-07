PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Ilmenau (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages beschädigte ein 7-Jähriger einen Mazda, welcher auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der J.-F.-Böttger-Straße geparkt war. Der Junge hatte einen Stein auf die Motorhaube des Pkw geworfen, was ein Zeuge beobachtete und anschließend die Polizei informierte. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

