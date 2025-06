POL-EN: Schwelm - Kradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hattingen (ots) - Am 05.06.2025 gegen 11.15 Uhr beabsichtigte eine im Rollstuhl sitzende weibliche Person den Fußgängerüberweg an der Großen Weilstraße in Hattingen zu überqueren. Sie wurde von einem minzfarbenen Fahrzeug mit der linken Fahrzeugfront am linken Bein touchiert,daraufhin entfernte sich der ...

mehr