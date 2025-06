Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einem Krad- eine Person verletzt sich beim Sturz leicht und beschädigt ein Verkehrszeichen

Breckerfeld (ots)

Am 06.06.2025 um 15.05 Uhr befährt ein 19 jähriger aus Solingen mit seinem Krad der Marke Suzuki die L699 in FR Breckerfeld. Ca. 500 Meter nach der Einfahrt zur Ennepetalsperre, am Ende einer langgezogenen Linkskurve kommt ihm ein weit links fahrender PKW entgegen woraufhin der Unfallverursacher seine Fahrlinie korrigieren muss, dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und daraufhin zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend in den Straßengraben rutscht. Der Kradfahrer verletzt sich bei dem Sturz leicht. Das Krad wurde abgeschleppt und der Fahrzeugführer zwecks medizinischer Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden noch Zeuginnen und Zeugen des Unfallhergangs insbesondere der PKW Fahrer gesucht. Diesem käme jedoch kein Fehlverhalten hinsichtlich des Unfallgeschehens zu. Wenn Sie Hinweise zum Unfall machen können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2300.

