Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fahrzeugführer passiert einen Fußgängerüberweg in der Hattinger Innenstadt, verletzt eine Rollstuhlfahrerin und entfernt sich unerlaubt von der Örtlichkeit

Hattingen (ots)

Am 05.06.2025 gegen 11.15 Uhr beabsichtigte eine im Rollstuhl sitzende weibliche Person den Fußgängerüberweg an der Großen Weilstraße in Hattingen zu überqueren. Sie wurde von einem minzfarbenen Fahrzeug mit der linken Fahrzeugfront am linken Bein touchiert,daraufhin entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Örtlichkeit. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher oder PKW liegen nicht vor. Die Rollstuhlfahrerin benötigte keine weitere ärztliche Behandlung sie klagte lediglich über Schmerzen. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden noch Zeuginnen und Zeugen des Unfallhergangs gesucht. Wenn sie Hinweise zum Unfall machen können, dann melden sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200.

