Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Pedelec Fahrer kollidiert auf Gehweg mit Fußgängerin - Drogentest positiv

Gevelsberg (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec Fahrer und einer Fußgängerin kam es am 4.6.2025, gegen 11:00 Uhr, auf der Hagener Straße. Ein 24-jährige Ennepetaler befuhr mit seinem Pedelec verbotswidrig den Gehweg in Fahrtrichtung Kölner Straße. Dabei übersah er die 75- jährige Gevelsbergerin, welche fußläufig auf dem Gehweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme wirkte der Pedelec Fahrer sehr nervös. Es erhärtete sich der Verdacht, dass er möglicherweise unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde genommen.

