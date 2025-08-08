LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung
Gotha (ots)
Im Bereich des Coburger Platzes gerieten gestern Abend zwei Männer (20/ libysch, 26/eritreisch) in eine verbale Streitigkeit. Diese entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Männer wurden leicht verletzt. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
