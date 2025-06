POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Kelsterbach (ots) - Unfallort: Parkplatz tegut-Markt, Mörfelder Straße 22 in 65451 Kelsterbach. Unfallzeit: 14.06.2025, 10:38 Uhr - 10:52 Uhr. Am 14.06.2025 in der Zeit zwischen 10:38 Uhr und 10:52 Uhr kam es auf dem Parkplatz des tegut-Marktes zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter Opel auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte ...

