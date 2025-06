Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Zimmern: Verkehrsunfall mit Radfahrer (Kind) Zeugenaufruf

Groß-Zimmern (ots)

Am Freitag, 13.06., kurz nach 17 Uhr, ereignete sich vor einem Verkehrskreisel in der Darmstädter Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 82-jährigen Autofahrer und einem ca. 10-jährigen Jungen auf einem Fahrrad. An der Unfallstelle gibt es einen Zebrastreifen. Der Junge mit seinem Fahrrad wollte hier die Fahrbahn überqueren, wobei es zum Zusammenstoß zwischen dem grauen Skoda und dem Fahrrad kam. Der Junge stürzte. Nach dem Unfall stand der Junge auf und fuhr davon, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Sachschaden an dem Auto beträgt mindestens 500 Euro. Ob der Junge bei dem Unfall verletzt wurde oder an dem Fahrrad ein Schaden entstanden ist, ist bislang ungeklärt.

Hinweise auf den Jungen oder zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Dieburg unter Tel.: 06071 9656-0 entgegen.

Berichterstatter: POK Knöbel, Polizeistation Dieburg

