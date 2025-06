Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach dreister Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Donnerstag (12.06.) kam es gegen 13:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Tiergartenstraße / In der Lahrbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberfarbener Mercedes fuhr hierbei auf ein an der Ampel stehendes Fahrzeug auf. Die geschädigte Person gab per Handzeichen dem Verursacher zu verstehen, dass man sich auf dem nahegelegenen Parkplatz treffen würde. Daraufhin drehte der Unfallverursacher auf der Fahrbahn und entfernte sich in Richtung der Lorscher Straße.

Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen

